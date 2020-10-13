وفاة الفنان المغربي عزيز سعد الله عن عمر 70 عاما

أعلنت وسائل الإعلام المغربية وفاة الفنان عزيز سعد الله، عن عمر يناهز الـ70 عاما.
عزيز سعد الله عمل كفنان ومخرج ومؤلف، وأفنى عمره لفنه فى السينما والتلفزيون والمسرح.
عزيز من مواليد 1950، وهو اسم له تاريخ بارز في المغرب، وله العديد من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والتليفزيون.
وشارك في تأسيس النقابة الوطنية لمحترفي المسرح التي شغل منصب أول أمين عام لها.
وشكل ثنائيًا ناجحًا رفقة زوجته الفنانة خديجة أسد.
نال الراحل جائزة أفضل ممثل في مهرجان مونتريال ومهرجان باستيا بفرنسا، كما أخرج للسينما فيلم "زمن الإرهاب"، وقدم مسرحياته في العالم العربي وأوروبا وأمريكا وكندا، وأسـس فرقـة "مـسرح الثمانين" صحبة زوجته التي تشاركه أغلب أعماله.
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