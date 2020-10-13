إصابة الممثل محمود الليثي وأسرته بفيروس كورونا وتدهور حالة زوجته ووالدته

محمود الليثي الممثل المصري أعلن اليوم الثلاثاء عن إصابته وأسرته بفيروس كورونا، وذلك قبل أيام، وأقلق أصدقائه ومتابعيه على حالته الصحية وأكد أن حالة زوجته ووالدته غير مستقرة.

إصابة محمود الليثي وأسرته بفيروس كورونا

محمود الليثي أعلن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على فيسبوك، وطالب محبيه بالدعاء لأسرته، فكتب: "عندي كورونا بقالي أكتر من عشر أيام وحالتي مستقرة الحمد لله بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لأمي وزوجتي لأن حالتهم غير مستقرة ومحتاجين دعاء وآسف لو حد اتصل وماردتش".

النجوم يتفاعلون مع محمود الليثي

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تدوينة محمود الليثي تفاعل معها عدد كبير من النجوم الذين تمنوا له ولأسرته الشفاء العاجل، ومن بينهم الفنانة ريهام عبد الغفور التي علقت قائلة: "ألف سلامة عليكم جميعاً يا سعودي حبيبي"، كما علق الفنان حسام داغر وقال: "ألف سلامة عليك يا حبييي هتقوم بالسلامة ان شاء الله وربنا يشفيهم ويقومهم بالسلامة يا بطل".

فيما علق عدد آخر من أصدقائه وتمنوا له الشفاء العاجل ودعوا لزوجته ووالدته، ومن بينهم المؤلف عمرو سمير عاطف والمخرج أحمد خالد والفنان محمد جمعة ومحمد فهيم وتوني ماهر والمخرج أمير رمسيس وآخرين.

الجدير بالذكر أن الفنان محمود الليثي قد شارك مؤخرا في بطولة مسلسل "مملكة إبليس"، الذي ينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية المختلفة والمركبة، والتي تتصاعد أحداثها في قالب تشويقي مثير طوال الحلقات.

أحدث أعمال محمود الليثي

مسلسل "مملكة إبليس" الذي يعرض على منصة شاهد من تأليف السيناريست محمد أمين راضي، وأخرجه أحمد خالد موسى، ويقوم ببطولته مجموعة من النجوم على رأسهم غادة عادل ورانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داود وخالد أنور وجسد محمود الليثي دور "العجوز".

كما شارك محمود الليثي في مسلسل "النهاية" بدور "سعادة"، وهو العمل الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من يوسف الشريف وناهد السباعي وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وغيرهم.