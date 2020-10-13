إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا والجمهور قلق على مي عمر

محمد سامي انضم إلى قائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا بعد الفنان محمود الليثي وعائلته والمطرب هيثم نبيل، وتساءل الجمهور عن حالة الفنانة مي عمر بعد إصابة زوجها.

محمد سامي يصاب بفيروس كورونا

وكشف برنامج "إي تي بالعربي" عن إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا بعد إجرائه للتحاليل في الساعات الأخيرة بسبب شعوره بالأعراض، وأكد المصدر الذي كشف تفاصيل إصابة محمد سامي بالفيروس إن زوجته الفنانة مي عمر أجرت اختبار فيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية وكذلك بقية أفراد العائلة.

وأثار محمد سامي قلق الجمهور بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، ويقضي الفترة الحالية في العزل الصحي، وذلك بعد انشغاله في الفترة الأخيرة بالعمل في مسلسله الجديد "نسل الأغراب" مع أحمد السقا وأمير كرارة، في الوقت الذي تنشغل به زوجته مي عمر بتصوير مسلسلها الجديد "لؤلؤ" مع الفنان أحمد زاهر، والذي يعتبر أول بطولة منفردة لها.

إصابة محمود الليثي وعائلته بفيروس كورونا

وانضم المخرج محمد سامي إلى قائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا في الساعات الأخيرة وأبرزهم الممثل محمود الليثي، والذي صدم الجمهور بقصة إصابته بفيروس كورونا، خاصة إنه كشف عن عدم استقرار حالة والدته وزوجته وقال في تدوينه له على فيسبوك:" دي كورونا بقالي أكتر من عشر أيام وحالتي مستقرة الحمد لله بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لأمي وزوجتي لأن حالتهم غير مستقرة ومحتاجين دعاء وآسف لو حد اتصل وماردتش".

إصابة هيثم نبيل بفيروس كورونا

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع تدوينة محمود الليثي وإعلانه الإصابة بفيروس كورونا، وتضامن معه عدد من زملائه من نجوم الفن أيضاً، وذلك في الوقت الذي تزايد به القلق بسبب عودة الإصابات بفيروس كورونا بين النجوم في الفترة الأخيرة، وكان آخر المصابين بعد محمد سامي والممثل محمود الليثي المطرب والملحن هيثم نبيل، والذي أعلن إصابته على فيسبوك قائلاً:" دعواتكم بالشفاء لهيثم نبيل لأصابته بفيروس كورونا".