الجمهور يرشح نادين نسيب نجيم لشخصية الملكة كليوباترا بدلا من جال جادوت !

الممثلة جال جادوت تتعرض لانتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم اختيارها لتلعب دور كليوباترا في الملحمة التاريخية القادمة عن الملكة المقدونية الشهيرة التي حكمت مصر قبل ألفي عام، حيث أكدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا أنها ستلعب الدور في فيلم جديد بعد أن فازت Paramount Pictures بحقوق إنتاج الفيلم بعد منافسة مع كل من Universal و Warner Bros و Apple و Netflix.

كليوباترا لم تكن مصرية الجنسية

ومع ذلك ، أثار هذا الاختيار على الفور غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين افترضوا خطأً أن كليوباترا كانت ذات ملامح شرقية، واقترحوا إعطاء الدور لممثلة أفريقية بدلا من جال، وقوبل الغضب بالسخرية من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الآخرين الذين سارعوا إلى الإشارة إلى أن الملكة كليوباترا كانت في الواقع يونانية مقدونية، حيث كتب الصحفي إيان مايلز تشيونغ ساخرًا: "الناس مستاءون لأن جال جادوت ، وهي ليست سوداء ، ستلعب دور كليوباترا ، التي لم تكن سوداء أيضًا".

البعض يرشح نادين نسيب نجيم لدور كليوباترا

عُرفت كليوباترا بأنها آخر حكام المملكة البطلمية في مصر القديمة قبل وفاتها عام 30 قبل الميلاد، وهي ابنة بطليموس الثاني عشر الذي ينتمي للعائلة المالكة اليونانية المقدونية التي حكمت مصر لمدة 275 عامًا ، ومع ذلك ، أثار اختيار جال جادوت للدور ردود فعل سلبية على تويتر ، مما أثار جدلاً حول خلفية الملكة، وتم تداول تغريدة لناشطة على تويتر وهي سميرة خان تقول " كيف يعتقد صناع السينما في هوليوود أن اختيار جال جادوت فكرة جيدة لتجسيد دور كليوباترا على الشاشة والتي كانت " شقراء"، وذلك بدلا من إختيار ممثلة عربية مثل نادين نجيم، ووافقها البعض ولكن تم انتقاد ذلك الرأى أيضا لأن كليوباترا لم تكن ذا ملامح شرقية تماما".

يقول مستخدم آخر" إن جال جادوت تستحق هذا الدور، سأقول هذا مرة واحدة ولن أقولها مرة أخرى ، كانت كليوباترا يونانية، نعم ، كانت في مصر ، لكنها كانت يونانية، الأشخاص الذين يتفاعلون بشكل سلبي مع هذا هم غير متعلمين وغير مطلعين".