رنا سماحة تكشف موعد زواجها وتفاصيل قصة حبها للملحن سامر ابو طالب ..فيديو

رنا سماحة تكشف تفاصيل قصة حبها للملحن سامر ابو طالب وموعد زواجهما وذلك بعد أيام من إعلان خطوبتها بشكل رسمي ومشاركتها للجمهور بصور من أجواء الحفل السعيد، كما تحدثت عن أحدث أعمالها الفنية.

رنا سماحة تكشف موعد زواجها

الفنانة المصرية رنا سماحة تحدثت في لقاء لبرنامج "إي تي بالعربي" عن تقاصيل قصة حبها المشوّقة للملحن سامر ابو طالب وقالت بأنها تربطها علاقة معرفة وصداقة بالأخير منذ حوالي 15 عاماً حيث كانت طالبة في معهد الموسيقى العربي بينما كان سامر يتذوق نجاحاته في أول ألبوم غنائي له، مضيفة الى أن سامر تابع مسيرته الفنية كملحن بينما دوت الخليج دخلت بهذا الوقت الى برنامج المواهب ستار أكاديمي، ومن بعدها توطدت صداقتهما وتحولت الى حب خاصة بعد تعاونهما الغنائي.

من جهته، كشف الملحن سامر أبو طالب موعد زواجه من رنا سماحة قائلاً بأنهما يستعدان للزفاف نهاية العام الجاري، كما تحدث عن دعمه لخطيبته رنا سماحة من خلال مشروع فني جديد من خلال تلحينه أغنيتين جديدتين لها بعد طرحها أحدث ألبوماتها.

رنا سماحة التي احتفلت بعيد ميلادها الـ 30 مؤخراً، قالت لـ "اي تي بالعربي" بأنها لا تخجل من الكشف عن سنوات عمرها.

رنا سماحة وسامر أبو طالب يحتفلان بخطبتهما

رنا سماحة أعلنت خطبتها على الملحن سامر أبو طالب قبل أيام قليلة ونشرت صورة لها معه أثناء احتفالهما بهذه المناسبة وعلقت:" الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، ادعولنا دعوة حلوة"، ونشر الملحن سامر أبو طالب صورة أخرى من حفل خطوبته على رنا سماحة وعلق قائلاً:" بسم الله الذى لا يضُر مع اسمه شئ فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم.. ادعولنا و تمنياتكم بالخير و التوفيق و لكم بالمثل".

خطوبة رنا سماحة جاءت بعد طرحها كليب أغنيتها الجديدة "7 رجالة" من ألبومها الذي يحمل نفس الاسم، والمقرر طرحه قريباً، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان وتوزيع محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رؤوف، إخراج سامي بساط.