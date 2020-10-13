كشف برنامج «et بالعربي»، عن إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا.
ووفقا للبرنامج، فإن سامي شعر ببعض الأعراض، ما جعله يقوم بفحص كورونا، فأتت النتيجة إيجابية. وفيما يتعلق بزوجته الفنانة مي عمر وباقي أسرة سامي، فقد خضعوا لفحص كورونا أيضاً، وجاءت النتيجة سلبية.
يذكر أن مي تصور حاليًا مسلسل «لؤلؤ» الذي تقوم من خلاله بأول بطولة مطلقة في الدراما التليفزيونية، ويشاركها البطولة إدوارد، ونرمين الفقي، وأحمد زاهر.
وفي سياق اَخر، يستعد محمد سامي، لتصوير مسلسل «نسل الأغراب» بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة.
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