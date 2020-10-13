العرض الخاص لفيلم الخطة العايمة.. النجوم يتحدثون لـ دوت الخليج ويكشفون كواليس خاصة

أقيم عرض خاص لفيلم الخطة العايمة في مدينة السادس من أكتوبر، وحضر من ابطال العمل، كل من "علي ربيع ومحمد عبد الرحمن (توته) وغادة عادل، والتى حرصت على اصطحاب 3 من ابنائها، بجانب المؤلفين "أحمد عبد الوهاب وكريم سامى (كيمز)، واحتفل فريق العمل بعيد ميلاد الفنانة بشرى التى حضرت أيضا العرض الخاص.



وحرص كل من تامر حسنى وشريف رمزى وشيكو، واوس اوس، وكريم عفيفي، وحمادة صميدة على حضور العرض الخاص، كما شهد العرض تواجد نجمى النادى الأهلى أيمن اشرف واحمد الشيخ اللذان تربطهما علاقة صداقة قوية بالفنان علي ربيع ونجوم مسرح مصر.



وألتقت كاميرا دوت الخليج بعدد من نجوم الفيلم وتحدثوا عن كواليس العمل، والصعوبات التى واجهتهم، وكيف يروا العرض في ظل كورونا، كما حرص الضيوف الحاضرين على توجيه تهنئة لأبطال الفيلم من خلال دوت الخليج، وتحدثوا عن تفاصيل أعمالهم القادمة.



محمد عبد الرحمن



حكى الفنان محمد عبد الرحمن تفاصيل وكواليس مشاركته بفيلم الخطة العايمة، ويجسد من خلاله شخصية نشال اعمي يدعى "على الله"، ويكلف بمهمة مع الفنان على ربيع بتوجيه من الفنانة غادة عادل وعمرو عبد الجليل.



وقال فى تصريحات لـ"دوت الخليج" إنه سعيد بخروج العمل إلى النور، لافتا إلى أنه متحمس للعمل منذ قراءة السيناريو الذي كتبه أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، ونوه أنهم يقدمون للجمهور جرعة كوميدية بقصة جديدة لم تقدم من قبل.



وعن سبب تغيير اسم الفيلم من الخطة العامية إلى الخطة العايمة، قال إنه كان هناك تشابه فى الاسم مع عمل آخر فاضطررنا لتغييره، واتمنى ان ينال العمل إعجاب الجمهور، موضحا انه سعيد لزيادة نسبة الحضور فى السينمات إلى 50% وقال إن هذا سيكون مشجعا لعودة الروح إلى السينمات بعد التوقف بسبب كورونا، وأتمنى أن ينجح اللقاح الذي يتم تجربته حاليا على الفيروس لنعود جميعا إلى حياتنا الطبيعية.



وقال إن أصعب ما واجهه فى العمل تأديته لدور الأعمى ولفت إلى أنه تدرب كثيرا حتى يظهر بشكل متقن ويصدقه الجمهور، كما نوه أنه يحب العمل مع المخرج معتز التوني، لافتا إلى أنه يعطى مساحة للأبطال المشاركين معه للتمثيل، ويعرف جيدا كيف يخرج منهم التفاصيل التى تفيد الشخصية.



علي ربيع

وخلال لقاءنا مع الفنان علي ربيع اقتحم الفنان كريم عفيفي اللقاء ودخل في وصلة هزار مع صديقه علي ربيع، متمنيا له النجاح في فيلمه الجديد، الذي يتواصل عرضه حاليا.



ويجسد الفنان علي ربيع فى فيلم الخطة العايمة شخصية أعمى يقوم بسرقة بنك برفقة الفنان محمد عبد الرحمن، وقال لـ"دوت الخليج" انه حرص على تجسيد شخصية الأعمى بإتقان، لذلك كان يهتم بأصغر التفاصيل المتعلقة بحركاته وطريقة تعبيراته، لافتا إلى أنه كان يريد أن يصدق الجمهور أنه اعمى بالفعل حينما يشاهدوه على شاشة السينما.



ودعا علي ربيع الجمهور للذهاب إلى دور السينما لمشاهدة العمل، وان يتخذوا الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقال أن الفيلم جرعة كوميدية تأخذهم بعيدا عن ضغوط كورونا.



أحمد عبد الوهاب



كما عبر المؤلف أحمد عبد الوهاب عن سعادته بطرح فيلم الخطة العايمة فى الأسواق، وكشف فى تصريحات لـ"دوت الخليج" أسباب تغيير اسم الفيلم إلى الخطة العايمة، وقال إن الرقابة اعترضت على اسم الخطة العامية، مبررين أن هذا قد يكون به شبهة تنمر، وأوضح أن العمل من البداية كان يحمل اسم "العتب على النظر".



كما أكد عبد الوهاب أن الفكرة لديه منذ 4 سنوات، وحينما أخبرهم المخرج معتز التوني أنه يريد أن يقدم فيلما لمحمد عبد الرحمن وعلي ربيع، عرض عليه الفيلم ووافق على الفور، وتحمس له.



يذكر أن الفيلم تدور أحداثه حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. الفيلم من إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وبطولة علي ربيع، محمد عبد الرحمن "توتة"، غادة عادل، عمرو عبد الجليل



وطرح فيلم الخطة العايمة بدور العرض في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.

أوس أوس

داعب الفنان مصطفى خاطر صديقه أوس أوس أثناء لقاء الأخير مع موقع دوت الخليج في كواليس العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة" الذي أقيم بأحد دور العرض منذ أيام بحضور نجوم وصناع الفيلم.

وقال الفنان أوس أوس، إن عرض مسرحية "صباحية مباركة" في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا كان مغامرة.



وأضاف أوس أوس لـ دوت الخليج، أنه وفريق عمل المسرحية وعلى رأسهم الفنان أشرف عبد الباقي مخرج العمل كانوا متحمسين لعودة الروح إلى المسرح، ولو بنسبة 25% حضور.



كريم عفيفي



وهنأ كريم عفيفى أبطال العمل على عرض الفيلم فى السينمات وتمنى أن يحققوا نجاحا كبيرا.



كما تحدث كريم عفيفى عن دوره فى مسرحية علاء الدين الذى يقوم ببطولتها النجم احمد عز وتعرض على مسرح كايرو شو موفينبيك بمدينة الانتاج الاعلامى



واشار كريم عفيفى الى انه اعتذر فى البداية عن تقديم الدور قبل ان يعود لتقديمه مرة اخرى ويحقق نجاحا كبيرا



وكشف كريم عفيفى عن كواليس مشاركته في مسلسله الجديد الذى يشارك به الفنان الكبير يحيى الفخرانى بطولته ويعرض فى شهر رمضان المقبل، وقال أنه بدأ تصوير العمل منذ أيام وفخور بالتعاون مع الفنان يحيي الفخراني خاصة أنه يحلم من فترة طويلة بالعمل معه.



حمادة صميدة



تحدث حمادة صميدة عن دوره فى الفيلم، مؤكدا انه فيلم كوميدى خفيف يظهر فيه كضيف شرف.

كما تطرق للحدث عن واقعة التنمر التى وقعها فيها هو وأبنه وعبر عن انزعاجه من تعرضه للتنمر مؤخرا ، مطالبا من الجميع عدم السخرية منه ، متسائلا : " ايه ذنب ابنى"، وتابع: "انا اتعودت على السخرية لكن هو طفل ذنبه ايه.