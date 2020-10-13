الخميس.. أورتيجا يطرح أحدث أغانيه "المملكة"

انتهي الفنان اورتيجا من تصوير أحدث اغانية"المملكة"منذ أيام قليلة بعدد من الأماكن الساحلية التي استغرق مدة تصويرها يومان بين منطقة الجلالة والسخنة والزعفرانة، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية يوم الخميس المقبل علي حساباته علي مواقع التواصل وقناة مزيكا.

أغنية "الممكلة" تأتي ضمن سلسلة أغاني يقوم بطرحها أورتيجا بعد أنفصاله عن صديقه مطرب المهرجانات اوكا.

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي"انا بالنسبالي الدنيا دي مش فرقالي باصص قدامي مابرجعش ورا تاني الدنيا دي حافظها ماشية بالاسامي ..ايوة الخلاصة كلو لادا وانا فيراري"، أغنية ممكلة كلمات هيما وتوزيع اورتيجا وجيزاوي وميكس وماستر شيندي وخليل استايلست كارولينا قنديل اخراج كريم الغمري.



يذكر أن اورتيجا طرح منذ اسبوعين أغنية "قمر ١٤" وشارك معه في الغناء مطرب المهرجانات عمر كمال وحققت نجاح جماهيري كبير وأقتربت من المليون مشاهدة علي يوتيوب وهي اول تعاون بين الثنائي ومن القرر ان يقوموا بتقديم عدة دويتوهات معا الفترة المقبلة.