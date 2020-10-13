تستاهل يا قلبي يفوز بذهبية مهرجان مالمو للفيلم العربي

حصل الفيلم المصري "تستاهل يا قلبي" علي الجائزة الذهبية لمهرجان مالمو للفيلم العربي.

وألقى مؤسس ورئيس المهرجان المخرج محمد قبلاوي كلمة ختامية شكر فيها جميع المشاركين، وأبدى سعادته بالنجاح الواضح الذي حققته الدورة رغم تحديات جائحة فيروس كورونا التي أثرت على كافة القرارات التنظيمية. كما كشف إن المهرجان سيشهد تغييرات بداية من الدورة الحادية عشر، والتي تقرر أن يغير المهرجان موعده انطلاقًا منها، لتقام الدورة خلال الفترة بين 2 و7 أبريل 2021.

الفيلم من اخراج لميا ادريس بالاشتراك مع ميشل ابو زخم، ومن إنتاج شركة "فيج ليف ستوديو".

ويقول منتج الفيلم مارك لطفي ان الفيلم قد انتج ضمن البرنامج التعليمي "سينادلتا" لتعليم السينما الوثائقية الذي اسسته شركة فيج ليف للمساهمة كمساحة فنية لتعليم الاسكندرية و الدلتا و يعد نجاح الطلبة عالميا بمثابة تأكيد علي نجاح البرنامج و فاعليته.

هذا و قد ساهم في التطوير الفني للمشروع احد مؤسسي فيح ليف المخرج اسلام كمال و ايضا الفنانة الفلسطينية نور عبد.

وقد حصل" تستاهل يا قلبي" من قبل علي تنويه خاص في مهرجان اسوان للمرأة كما اتم اختياره في مسابقة مهرجان سلليكون في الولايات المتحدة الامريكية.