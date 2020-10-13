نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:
وفاة الفنان المغربي عزيز سعد الله عن عمر 70 عاما
أعلنت وسائل الإعلام المغربية وفاة الفنان عزيز سعد الله، عن عمر يناهز الـ70 عاما.
إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا
كشف برنامج et بالعربي عن إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا،
بعد إصابة المخرج محمد سامي بكورونا .. تعرف على نتيجة تحليل زوجته مي عمر
كشف برنامج et بالعربي عن نتيجة تحليل الفنانة مى عمر بعد إصابة زوجها المخرج محمد سامي بفيروس كورونا، قائلا: إنها جاءت سلبية.
مريم ونور عامر منيب ترقصان مع عمرو دياب احتفالا بعيد ميلاده.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام مقطع فيديو تظهر فيه مريم عامر منيب وهي ترقص مع الهضبة، كما ظهرت ايضا نور عامر منيب وذلك احتفالًا بعيد ميلاد النجم عمرو دياب، الأحد الماضي الموافق 11 أكتوبر.
عمرو دياب يوجه رسالة إلى إبراهيم عيسى لهذا السبب.. تفاصيل
توجه الفنان عمرو دياب بالشكر إلى الإعلامي إبراهيم عيسى، بعد الحديث عن تجربته الغنائية الطويلة ومشواره الفني الكبير في تصريحات صحفية، ووجه له رسالة عبر حسابه على تويتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. إصابة محمد سامي بكورونا.. رسالة عمرو دياب لـ إبراهيم عيسى.. ووفاة الفنان المغربي عزيز سعد الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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