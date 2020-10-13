نتفليكس تعرض فيلما عالميا باللهجة العراقية.. تفاصيل

‏الفيلم من إنتاج الأخوة أنتوني وجو روسو، وهما منتجا فيلم "Avengers: End Game".

ومنذ مطلع العام الجاري، جذبت المنصة في المجموع أكثر من 26 مليون مشترك جديد في خدماتها المدفوعة خصوصًا بفضل مضامينها المنوعة المؤلفة من آلاف الساعات من البرمجة، في مرحلة أرغم وباء كورونا خلالها الملايين على ملازمة منازلهم.

ويوازي هذا الرقم تقريبًا عدد المشتركين الجدد لسنة 2019 برمّتها والذي بلغ 28 مليونًا، بحسب "نتفليكس" التي باتت تعد 192,95 مليون مشترك، غير أن الشركة أشارت إلى أن "النمو يشهد كما هو متوقع تباطؤا بموازاة تراجع وطأة الصدمة الأساسية لكوفيد-19 على المستهلكين وتخفيف القيود"، متوقعة ألا يتخطى عدد المشتركين الجدد في الربع الثالث الـ2,5 مليون.