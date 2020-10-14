هاشتاج إبراهيم عيسى يحكي عن الهضبة يتصدر تريند تويتر

تصدّر هاشتاج "إبراهيم عيسى يحكي عن الهضبة" تريند موقع تويتر؛ عقب تصريحاته عن النجم الكبير عمرو دياب.

وكان عيسي قد قال في تصريحات صحفية إن عمرو دياب هو آخر مؤسسة موسيقية في مصر بعد عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

من جهته علق النجم الكبير عمرو دياب علي تلك التصريحات قائلاً عبر صفحاته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي :

«كلامك عن تجربتي الموسيقية هو أشمل وأهم ما قيل عن مشواري».

وأضاف: «إلى الأستاذ إبراهيم عيسى، كلامك عن تجربتي الموسيقية هو أشمل وأهم ما قيل عن مشواري».

وتابع: «أنا شفت مشواري في كلامك كأنك كنت معايا في كل لحظة، كل الشكر والتقدير أستاذي إبراهيم عيسى».