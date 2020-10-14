علّق الفنان احمد مكي على مشاركته للفنان كريم عبد العزيز، في بطولة مسلسل "الاختيار 2" والذي سيتم عرضه في رمضان المقبل. وكتب أحمد مكي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام: "توكلنا على الله". وكان بيتر ميمي مخرج المسلسل أعلن عبر حسابه بتويتر مشاركة احمد مكي لكريم عبد العزيز في بطولة مسلسل الاختيار 2. وكتب بيتر ميمي عبر إنستجرام: "‏الاختيار2.. كريم عبد العزيز.. احمد مكي". وأعلن مؤخرا المنتج تامر مرسى رئيس شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مؤلف الجزء الثانى من مسلسل الاختيار والذى من المقرر أن يقوم ببطولته كريم عبد العزيز. اقرأ أيضاً: وتم توقيع العقد مع المؤلف هانى سرحان ليتولى مهمة كتابة الجزء الثانى من الاختيار ويتولى مهمة الإخراج بيتر ميمي، وجار اختيار باقى عناصر العمل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد مكي يعلق على مشاركته في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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