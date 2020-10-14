نوّرتوا الممتاز.. نبيل الحلفاوي يعلق على صعود المحلة للدوري الممتاز

علق الفنان نبيل الحلفاوي على صعود فريق غزل المحلة للدوري المصري الممتاز بعد غياب دام لـ 4 مواسم.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر: "‏ألف مبروك لغزل المحلة.. نوّرتوا الممتاز".

عاد فريق غزل المحلة للدورى الممتاز بعد الفوز علي فريق الاولمبي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم علي ملعب الفريق السكندري ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من مسابقة دورى القسم الثاني .

تقدم فريق الأوليمبي عن طريق كريسبو في الدقيقة 13 وبعدها جاء رد غزل المحلة سريعا عن طريق محمد سامي الشهير بـ"فان دايك" في الدقيقة 15 ، قبل أن يضيف المحلة الهدف الثاني في الدقيقة 27 .

كانت آخر مشاركة لفريق غزل المحلة فى بطولة الدورى الممتاز منذ 4 مواسم وبالتحديد موسم 2015-2016 واحتل المركز الأخير برصيد 13 نقطة من 13 تعادل وبدون تحقيق فوز واحد .

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علي الجانب الآخر حقق فريق فاركو الفوز على منافسه بلدية المحلة بنتيجة أربعة أهداف دون رد إلا ان فارق النقاط في صالح فريق غزل المحلة.

وخلال الموسم الحالي نجح خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة في تحقيق الفوز في 14 مباراة وخسر 3 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وسجل 32 هدفا كأقوى خط هجوم في المجموعة واستقبل 11 هدفا.