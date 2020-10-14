منى زكي تعلق على إعلان تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي

منى زكي تحصل على تكريم خاص من مهرجان القاهرة السينمائي في الدورة 42 منه، والتي تنطلق في شهر ديسمبر المقبل، وتكرم منى زكي بجائزة فاتن حمامة التقديرية.

مهرجان القاهرة يكرم منى زكي بجائزة فاتن حمامة

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة في الدورة 42 من المهرجان، وذكر حساب المهرجان على مواقع التواصل:" يسعدنا أن نعلن عن تكريم النجمة المصرية منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز، خلال الدورة ٤٢ من مهرجان القاهرة السينمائي"، وذكر المهرجان في بيان له إن منى زكي نموذج مثالي لصورة المرأة في السينما المصرية.

وأضاف محمد حفظي رئيس المهرجان في البيان إن منى زكي استطاعت باختياراتها الذكية أن تحقق المعادلة وتجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، دون أن تنجر لتقديم أعمالا لمجرد التواجد، فهي دائما تعرف متى تقول لا، ولذلك تحتفظ ببريقها ونجوميتها بالإضافة إلى احترام وتقدير الجمهور حتى إذا غابت بعض الوقت، ووصفها في البيان بـ"نجمة جيلها".

منى زكي تعلق على تكريمها في مهرجان القاهرة

واحتفلت منى زكي بتكريمها في مهرجان القاهرة، ونشرت رسائل التهاني من زملائها وجمهورها على انستقرام، وقالت في بيان لها تعليقاً على التكريم:" سأظل فخورة بانتمائي للفن والسينما المصرية، وأتمنى أن أكون قد ساهمت ولو بجزء بسيط في دعم هذه الصناعة المهمة ووصولها للمكانة اللائقة"، وعبرت عن سعادتها للحصول على جائزة باسم الفنانة فاتن حمامة.

تفاصيل الدورة 42 من مهرجان القاهرة

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قد أعلنت تأجيل فعاليات الدورة الجديدة لمدة أسبوعين لتبدأ في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر 2020 بدلاً من شهر نوفمبر المقبل، وذلك لضمان تقديم دورة أكثر أمانا ونجاحا، وفق الإجراءات والتدابير الصحية التي تقرها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، بحسب البيان، ويكرم المهرجان أيضا الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية عن مجمل أعماله.

منى زكي تعود للسينما

وعلى الجانب الآخر، أعلنت منى زكي مؤخراً عودتها للسينما من خلال فيلمها الجديد "الصندوق الأسود" والذي طرحت البرومو الرسمي الأول له بالإضافة إلى البوستر، ومن المقرر عرض الفيلم في نهاية الشهر الجاري، ويشارك في الفيلم مجموعة من الفنانين الشباب مثل مصطفى خاطر ومحمد فراج وأسماء جلال وشريف سلامة ومن تأليف هيثم مصطفى الدهان وأحمد الدهان وإخراج محمود كامل.