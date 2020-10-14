النجوم ينعون الفنان المغربي عزيز سعد الله بعد وفاته عن عمر يناهز 70 عام

عزيز سعد الله رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 70 عام وبعد صراع مع مرض سرطان الرئة، ونعى عدد من النجوم الفنان المغربي الراحل برسائل مؤثرة ومنهم سميرة سعيد وسعد لمجرد وأسما لمنور وغيرهم.

وفاة الفنان المغربي القدير عزيز سعد الله عن عمر يناهز 70 عام

وأحزن خبر وفاة الفنان المغربي القدير عزيز سعد الله جمهوره وزملائه في المغرب، ورحل بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة وعن عمر يناهز 70 عام، وبعد مسيرة فنية طويلة ومتميزة، ونعته نقابة الممثلين في المغرب ببيان قالت به: النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تنعي أمينها العام المؤسس، الممثل الكبير سعد الله عزيز، الذي وافته المنية صباح اليوم (الثلاثاء 13 أكتوبر 2020) بعد معاناة طويلة مع المرض، وإذ تتوجه النقابة لزوجة الفقيد أختنا السيدة خديجة أسد، وسائر أفراد الأسرة الكريمة وعموم الأسرة الفنية، بأحر التعازي وخالص المواساة".

سميرة سعيد تنعي الراحل عزيز سعد الله

ونعى عدد من نجوم الفن في المغرب الفنان الراحل عزيز سعد الله وعلى رأسهم الفنانة سميرة سعيد والتي نشرت صورته عبر انستقرام وقالت في نعيها:" انا لله وانا اليه راجعون.. خبر حزين وفاة الممثل القدير سعد الله عزيز.. الرحمة لروحه والصبر والسلوان لعائلته".

النجوم ينعون عزيز سعد الله

ونعاه الفنان سعد لمجرد قائلاً:" ‏كم أدخلت البهجة في بيوتنا بأعمالك الفنية، وداعا أيها الرجل الطيب وإنا لله وإنا إليه راجعون الأستاذ سعد الله عزيز في ذمة الله ، اللهم ارحمه و اغفر له و اجعل مثواه الجنة"، وقال الفنان حاتم عمور في نعيه:" عزيز سعد الله في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. هرم من أهرام الفن المغربي لن ننساك عزيز سعد الله.. الله يرحمك".

ونعت الفنانة سلمى رشيد الراحل عزيز سعد الله وقالت:"الله يرحم الفنان عزيز سعد الله.. انا لله وإنها إليه راجعون"، وكذلك الفنانة أسما لمنور التي قالت:"وداعاً فنانا الكبير، أمتعتنا وأسعدتنا أنت ورفيقة دربك.. تعازي الحارة للمغاربة وكل الفنانين"، وشارك في العزاء عدد من الفنانين ومنهم فيفي عبده وابتسام تسكت وغيرهم.

معلومات عن الراحل عزيز سعد الله

وولد الفنان عزيز سعد الله في الدار البيضاء عام 1950، وبدأ مسيرته الفنية بالمسرح، وعمل بالتأليف والإخراج المسرحي وكان أول نقيب للمسرحيين في المغرب، وقدم في مسيرته عشرات الأعمال التمثيلية في السينما والتلفزيونية الشهيرة في المغرب، وشكل مع زوجته الفنانة خديجة أسد ثنائياً فنياً شهيراً، ومن أبرز أعمالها السلسلة التلفزيونية "لالة فاطمة"، وحصل سعد الله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان مونتريال ومهرجان باستيا بفرنسا، ومن أبرز أفلامه "ساعي البريد" و "بيضاوة" وكانت آخر أعماله في 2018 في مسلسل "ماشي حالهم".