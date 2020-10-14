فيديو رد مؤثر من جورج وسوف على شائعات وفاته:"خايف ماحدش يصدق لما أموت"

جورج وسوف كشف عدة تفاصيل عن حالته الصحية والنفسية في الفترة الحالية خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، وذلك بعد فترة من الغياب عن التصريحات الإعلامية.

جورج وسوف يكشف طريقته في التعامل مع شائعات وفاته

وتحدث جورج وسوف عن الشائعات المتكررة التي تلاحقه في السنوات الأخيرة حول وفاته، وقال إنها لا تعنيه ولا يتأثر بها ويستبعد أن يكون هناك أحقاد أو مؤامرات وراءها، ولكنه يتمنى من وسائل الإعلام التأكد دائماً من الأخبار والشائعات التي تدور حوله والتي لا يوجد مصادر لها، وأضاف مازحاً:"خايف بس في يوم أموت ماحدش يصدق".

جورج وسوف يعلق على مطالبات البعض باعتزاله الفن

وقال جورج وسوف إنه في إحدى المرات التي خرجت بها شائعات حول وفاته، رد على الهاتف على الذين يطمئنون عليه قائلاً:"ألو المرحوم معاكم"، وكشف عن تعامله بسخرية مع هذه الأمور، وأكد إنه بخير ومتصالح مع الأمر ويعتمد على الله في كل شيء، وينسى كل شيء بمجرد صعوده على المسرح والتواجد مع محبيه وجمهوره.

ورفض جورج وسوف مطالب البعض باعتزاله الفن، وقال مازحاً إنه لن يعتزل إلا إذا اعتزلوا هم، وأضاف إنه يريد الاستمرار في الغناء وتقديم أي شيء قادر عليه للجمهور الذي يحبه، وأشار إلى إنه يشعر بزيادة محبة الناس له يوماً بعد يوم وبعد مرور ما يقارب 40 عام على مسيرته الفنية، وأن صوته لا يزال مسموعاً لدى الجمهور ويعتبر تواصله بالغناء مع الجمهور دوت الخليج رسالته في الحياة.

جورج وسوف يحسم جدل اعتزاله الفني

وتحدث جورج وسوف عن بدايته الفنية وقال إن بدأ الغناء في عمر 10 سنوات من خلال أغاني أم كلثوم والمطرب صالح عبد الحي، وأضاف إن تربيته على هذه الأعمال ساعدته في اختيار طريقه وأعماله بعناية في مسيرته الفنية، وقال إنه يشعر بألم كبير عند رؤية أي إنسان فقير أو محتاج مشيراً إلى ان ذلك الشيء يتسبب في بكائه لا شعورياً كل مرة.

وكان جورج وسوف قد أقلق الجمهور مؤخراً بعد نشره فيديو كشف به عن قرب الحرائق في سوريا من منزله، وقال في تصريحاته إنه يحزن لأي شيء يصيب الطبيعة الجميلة، وقدم مؤخراً حفلاً أونلاين عبر تطبيق "شاهد" والذي ظهر به بيد مصابة وهو ما أقلق الجمهور على حالته الصحية.