التناكة عندي فظيعة مقولكيش.. ياسمين علي ترد على اتهام جمهورها لها بالغرور

شاركت الفنانة ياسمين علي جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورا لمجموعة من إشادات الجمهور بأدائها خلال الندوة التثقيفية الأخيرة للقوات المسلحة، التي غنت خلالها، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واتهم البعض ياسمين بالغرور؛ مما دفعها للرد : "يالهوي ده أنا مغرورة غرة.. والتناكة عندي يا نهاري فظيعة بقى مقولكيش.. ببقى ببص عالناس بطرف عيني كده.. عارفه انتي البصة اللي هي كده دي.. أهي هي دي".

من ناحية اخري، قدمت المطربة ياسمين على، أغنية "ألف ليلة وليلة وحكايات كتيرة لولا الجيش المصرى كنا زى بلاد كتيرة" وظهرت بفستان أحمر ومتداخل معه اللون الأبيض والأسود لتتألق بفستان يكمل علم مصر، ومن بعدها قدم الفنان مدحت صالح أغنية عن بسالة الجيش المصرى ومدى قوته وبسالته، بفعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة أثناء حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتحتفل مصر هذا الشهر، بمرور 47 عامًا، على ذكرى تحرير تلك الأرض المقدسة من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.

وعبّر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، عن سعادتهم البالغة في السادس من أكتوبر عام 1973، بعد العبور إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، ونجح المصريون في استعادة أرضهم وكرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.