نبيل الحلفاوي يطالب الجماهير يدعم الأهلي والزمالك في مشوارهما الأفريقي

وجّه الفنان نبيل الحلفاوي الدعم لناديي الأهلي والزمالك في مشوارهما بنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر، "‏كفاية بقى على الدوري المحلي كده. الأهلي والزمالك في المغرب النهارده.. ولازم ندعمهم ونساندهم".

ووصلت بعثة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إلى كازابلانكا بالمغرب؛ استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستقبل مسئولو السفارة المصرية بالمغرب، بعثة الفريق لتسهيل إجراءات الدخول لها، والعمل على توفير كل سبل الراحة لهم، خلال إقامتهم في المغرب لمواجهة الوداد.

وأجرى لاعبو الأهلي مسحة "كورونا" لدى وصولهم إلى مطار كازبلانكا؛ طبقا للإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي وضعها الكاف.

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وضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.

وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.