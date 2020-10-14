فيديو نادر لـ عمرو دياب في حفل زفاف عامر منيب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادراً للفنان عمرو دياب وهو يحيي فرح الفنان الراحل عامر منيب .

وجاء ذلك؛ بعد ظهور كل من مريم ونور عامر منيب يرقصان مع الهضبة عمرو دياب احتفالا بعيد ميلاده، الاحد الماضى .

واحتفل الهضبة عمرو دياب الأحد الماضي ، بعيد ميلاده الـ59، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1961 في محافظة بورسعيد، لعائلة تعود أصلها لقرية سنهوت بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.

وما زالت علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني، غامضة إلى الآن، فلم يتم تأكيد زواجهما، على الرغم من ظهورهما معًا بشكل دائم ومتكرر منذ ما يقرب عن 3 سنوات.

وفي أول ظهور علني لهما، قام عمرو دياب باصطحاب دينا الشربيني إلى الساحل الشمالي في يوليو 2017، قبيل طرح ألبومه "معدي الناس" وظهرًا معًا في صورة تم تسريبها مع الأصدقاء والفنانين، بعد أن التقيا في مطعم شهير في قرية هاسيندا بالساحل الشمالي.

وفي أغسطس 2017، فاجأ عمرو دياب الجميع عندما قام بالغناء لبرج الحوت في أغنية "أجمل عيون" ضمن ألبومه، وهو برج الفنانة دينا الشربيني، ما أشعل الساحة عليهما، وزاد من حالة الجدل، وكعادته التزم "الهضبة" الصمت، ورد بشكل غير مباشر بعد أن غنى لكل الأبراج في حفلاته بالساحل الشمالي.