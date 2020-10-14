أخبار الفن | وفاة الفنان محمود ياسين.. فيديو نادر لـ عمرو دياب في حفل زفاف عامر منيب.. ودعاء فاروق ترد على فبركة مداخلة السحر

نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

أثارت الإعلامية دعاء فاروق جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية لمتصلة تحدثت عن قيامها بسحر للتفرقة بين زوجين، بجانب إقامتها علاقات على الهاتف مع رجال آخرين بعد زواجها من الرجل الذي قامت بالسحر له.

وكتبت "دعاء" عبر حسابها الشخصي بتطبيق "انستجرام": لم أكن أتخيل كل ردود الأفعال اللي جت علي الحلقة إياها بتاعت السحر للست إياها.. منهم من قال وهو واثق قوى إننا مفبركين المكالمة .. وهو الشيء الذى لم يحدث وربنا عالم ويحاسبني على مدى صدقي من عدمه.. ثم أنا خيالي مهما كان واسع ومؤلفة جبارة مش هعرف اعمل السيناريو الجبار المذهل ده .. كنت أطلعها ندمانة طيب عشان يبقي الموضوع دراماتيكي مؤثر، ده قلب موجة كوميدي والناس ضحكت عليه وعملوا نكت وافيهات اكتر من العظة اللي المفروض ياخدوها".

تصدّر هاشتاج "إبراهيم عيسى يحكي عن الهضبة" تريند موقع تويتر؛ عقب تصريحاته عن النجم الكبير عمرو دياب.

وكان "عيسى" قد قال في تصريحات صحفية إن عمرو دياب هو آخر مؤسسة موسيقية في مصر بعد عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

من جهته علق النجم الكبير عمرو دياب علي تلك التصريحات قائلًا عبر صفحاته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادرًا للفنان عمرو دياب وهو يحيي فرح الفنان الراحل عامر منيب .

وجاء ذلك؛ بعد ظهور كل من مريم ونور عامر منيب يرقصان مع الهضبة عمرو دياب احتفالا بعيد ميلاده، الأحد الماضى .

واحتفل الهضبة عمرو دياب الأحد الماضي، بعيد ميلاده الـ59، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1961 في محافظة بورسعيد، لعائلة تعود أصلها لقرية سنهوت بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.

علّق الفنان احمد مكي على مشاركته للفنان كريم عبد العزيز، في بطولة مسلسل "الاختيار 2" والذي سيتم عرضه في رمضان المقبل.

وكتب أحمد مكي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام: "توكلنا على الله".

وكان بيتر ميمي مخرج المسلسل أعلن عبر حسابه بتويتر مشاركة احمد مكي لكريم عبد العزيز في بطولة مسلسل الاختيار 2.

وكتب بيتر ميمي عبر إنستجرام: "‏الاختيار2.. كريم عبد العزيز.. احمد مكي".

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