كليب أماكن السهر لـ عمرو دياب يقترب من 20 مليون مشاهدة

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.

وعلى صعيد آخر تصدر الفنان الكبير عمرو دياب، تريند "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقاطع من أبرز الأغاني الخاصة به. جاءت تغريدات الجمهور كالتالي: "متعملش حاجة و أنت تحت تأثير عمرو دياب عشان هتندم بعدها"، و"ثاني احسن اشي ممكن تعمله بهالجو انك تطلع درايڤ، اول احسن شي تكون مشغّل عمرو دياب بالطريق".

الواحد مزاجه رايق وهو مشغل عمرو دياب ف الوقت داا ومفيش احلي من كداا بصراحه"، وغيرها من التغريدات التي أشادت بأعمال عمرو دياب على مدار مشواره الفني الحافل.

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