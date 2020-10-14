مش ههنساك..هنيدي ينعي الفنان محمود ياسين

اعلن السينارست عمرو محمود ياسين عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فسيبوك .

وكتب عمرو محمود ياسين :" لاعتبارات و ظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

واضاف :" سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا ".

الفنان الكبير محمود ياسين رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.