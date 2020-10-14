30 صورة نادرة تكشف رحلة محمود ياسين مع زوجته وأبنائه وأحفاده

توفى الفنان محمود ياسين منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض وذلك عن عمر يناهز 79 عاما.

وتحمل رحلة محمود ياسين الفنية والشخصية الكثير من الذكريات، التى وثقتها العديد من الصور النادرة التى لم تظهر إلا قليلا ولم يتم الكشف عنها إلا من خلال عائلته.

ونرصد فى التقرير التالى 30 صورة نادرة للفنان محمد ياسين مع عائلته سواء مع زوجته الفنانة شهيرة أو أبنائه رانيا وعمرو وأحفاده.

وكان السيناريست عمرو محمود ياسين قد أعلن عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب عمرو محمود ياسين: "لاعتبارات و ظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

وأضاف: "سنعلن عن مكان صلاة الجنازة لاحقا .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا ".

وقدم الفنان الكبير محمود ياسين عبر رحلة عطاء ممتدة عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.