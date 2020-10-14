دنيا سمير غانم تنعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة دنيا سمير غانم الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما.

ونشرت دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "البقاء لله الأستاذ العظيم محمود ياسين ربنا يرحمه ويغفر له.. خالص التعازي لأسرته الكريمة ربنا يصبرهم يا رب".

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وأعلن السيناريست عمرو محمود ياسين موعد تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب عمرو محمود ياسين: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة، سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب صلاة الظهر".

وأضاف: "سنعلن عن مكان صلاة الجنازة لاحقا.. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا".

وغيب الموت قبل قليل الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.