اتعلمت منه كتير...ندي بسيوني تنعي الفنان محمود ياسين

و نشرت الفنانة ندي بسيوني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام :" بكل الآسي والحزن أنعي الاستاذ والفنان القدير والمحترم الاستاذ ((محمود يس ))تعلمت منه الكثير وعملت معه في بداياتي منذ كنت طالبة.
تعلمت منه قبل الفن التواضع واحترام المواعيد واحترام كل من يعمل معه مهما صغر عمله".
و تابعت "لقد كان نجما بمعني الكلمة نجما صنع نفسه بنفسه الراقية المبدعة عذرا للإطالة ولكن الاستاذ محمود يس له مكانة كبيرة في نفسي .الف رحمه عليك يا استاذ
اللهم أجعل مثواه الجنه وثبته عند السؤال واجعل روحه في اعلي المراتب يا رب العالمين "
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اعلن السينارست عمرو محمود ياسين عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فسيبوك .
وكتب عمرو محمود ياسين :" لاعتبارات و ظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".
واضاف :" سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا .. جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا ".
الفنان الكبير محمود ياسين رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.
و نشرت الفنانة ندي بسيوني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام :" بكل الآسي والحزن أنعي الاستاذ والفنان القدير والمحترم الاستاذ ((محمود يس ))تعلمت منه الكثير وعملت معه في بداياتي منذ كنت طالبة.
تعلمت منه قبل الفن التواضع واحترام المواعيد واحترام كل من يعمل معه مهما صغر عمله".
و تابعت "لقد كان نجما بمعني الكلمة نجما صنع نفسه بنفسه الراقية المبدعة عذرا للإطالة ولكن الاستاذ محمود يس له مكانة كبيرة في نفسي .الف رحمه عليك يا استاذ
اللهم أجعل مثواه الجنه وثبته عند السؤال واجعل روحه في اعلي المراتب يا رب العالمين "
اقرا ايضا :
اعلن السينارست عمرو محمود ياسين عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فسيبوك .
وكتب عمرو محمود ياسين :" لاعتبارات و ظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".
واضاف :" سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا .. جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا ".
الفنان الكبير محمود ياسين رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.
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