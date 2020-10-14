اتعلمت منه كتير...ندي بسيوني تنعي الفنان محمود ياسين

نعت الفنانة ندي بسيوني الفنان القدير محمود ياسين ا لذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

و نشرت الفنانة ندي بسيوني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام :" بكل الآسي والحزن أنعي الاستاذ والفنان القدير والمحترم الاستاذ ((محمود يس ))تعلمت منه الكثير وعملت معه في بداياتي منذ كنت طالبة.

تعلمت منه قبل الفن التواضع واحترام المواعيد واحترام كل من يعمل معه مهما صغر عمله".

و تابعت "لقد كان نجما بمعني الكلمة نجما صنع نفسه بنفسه الراقية المبدعة عذرا للإطالة ولكن الاستاذ محمود يس له مكانة كبيرة في نفسي .الف رحمه عليك يا استاذ

اللهم أجعل مثواه الجنه وثبته عند السؤال واجعل روحه في اعلي المراتب يا رب العالمين "

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