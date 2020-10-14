وفاة محمود ياسين.. ثنائية فتى الشاشة الأول مع فاتن حمامة بتوقيع هنري بركات

رحل عن عالمنا الفنان محمود ياسين ، صاحب المشوار السينمائي الطويل، الذي تميز بالادوار المتنوعة من اشهرها بطولات الافلام الحربية منها الرصاصة لا تزال في جيبي.

ومر مشوار محمود ياسين بتغيرات كثيرة منذ بدايته ، وكان التغير الجذري عندما منحته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة البطولة المطلقة من خلال فيلم "الخيط الرفيع" بعد ان شارك بأدوار صغيرة في فيلم شيء من الخوف" أمام شادية ، و"القضية 86".

وبعد النجاح الكبير لفيلم الخيط الرفيع الذي تميز فيه السيناريو والحوار بالجرأة للكاتب احسان عبد القدوس ولمسات المخرج هنري بركات، عاد وشارك فاتن حمامة في بطولة فيلم " افواه وارانب" الذي كان تأكيدا على انه بطل سينمائي.

وفي عام 1975، شارك محمود ياسين مع فاتن حمامة في ثالث افلامهما سويا وهو حبيبتي مع المخرج هنري بركات.