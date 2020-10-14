في الجنة إن شاء الله.. ريهام عبد الغفور تطلب الدعاء للراحل محمود ياسين

نعت الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما.

ونشرت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": " البقاء لله في وفاة الفنان الكبير المثقف الأستاذ محمود ياسين.. الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر أهله وكل حبايبه .. في الجنة إن شاء الله.. أرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه".

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وأعلن السيناريست عمرو محمود ياسين موعد تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب عمرو محمود ياسين: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة، سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب صلاة الظهر".

وأضاف: "سنعلن عن مكان صلاة الجنازة لاحقا.. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا".

وغيب الموت قبل قليل الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.