مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ينعى محمود ياسين

نعت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ببالغ الحزن الفنان القدير محمود ياسين داعين الله له بالمغفرة و الرحمة - إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون.

وغيب الموت صباح اليوم الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان مم بين أبرز نجوم جيله وسامه.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين التى لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.