إسعاد يونس ناعية محمود ياسين: سلم علي الحبايب

نعت الاعلامية اسعاد يونس الفنان القدير محمود ياسين الذى وافته المنية الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

ونشرت إسعاد يونس صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت قائلة: في أمان الله يا أستاذ، سلم عالحبايب".

اقرا أيضا :

واعلن السينارست عمرو محمود ياسين عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب عمرو محمود ياسين :" لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

واضاف :" سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا".

وغيب الموت قبل قليل الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

اليوم بنفقد فنانا الكبير محمود ياسين ،، مش هننساك ولا هننسى صوتك .. ربنا يرحمك يارب .. البقاء لله.