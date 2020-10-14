أبو أخلاق حلوة.. فيفي عبده تنعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة فيفي عبده، الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما.

ونشرت فيفي عبده عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله الأخ العزيز أبو أخلاق حلوة محمود ياسين، في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب ويصبر أسرته يا رب".

وأعلن السيناريست عمرو محمود ياسين موعد تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب عمرو محمود ياسين: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة، سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب صلاة الظهر".

وأضاف: "سنعلن عن مكان صلاة الجنازة لاحقا.. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا".

وغيب الموت قبل قليل الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.