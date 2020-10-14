أول تعليق لـ شهيرة بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين:"رحل حبيب عمري خلاص"

الفنانة شهيرة نعت بحزن وألم كبيرين زوجها النجم محمود ياسين الذي توفي صباح اليوم عن عمر 79 عاما بعد سنوات طويلة مع أمراض الشيخوخة، وكتبت تدوينة مبكية في رثائه ووداعه على حسابها على فيسبوك.

شهيرة تنعي زوجها الفنان محمود ياسين

الفنانة شهيرة رثت زوجها ووالد نجليها عمرو ورانيا، الفنان محمود ياسين بعبارة مؤثرة صباح اليوم وكتبت قائلة : "رحل حبيب عمري خلااااص".

وسبق ذلك رثاء كتبه نجل الراحل المخرج والفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابه على فيسبوك معلنا وفاة والده النجم القدير وكتب قائلا :"توفي الي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين ، انا لله وانا اليه راجعون ، أسألكم الدعاء".

وتأتي وفاة النجم محمود ياسين بعد شائعات كثيرة حول تدهور صحته في الفترة الماضية وشائعات وفاته كذلك إلا ان عائلته كانت تنفي كل ذلك وتستاء من هذه الأخبار.

محمود ياسين تزوج من الفنانة المصرية شهيرة قبل عقود طويلة بعد قصة حب رومانسية بينهما وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.

معلومات عن محمود ياسين

الفنان محمود ياسين ولد في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وانتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج من كلية الحقوق ثم حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).

شارك الراحل في العشرات من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.

شارك في السينما بأدوار صغيرة في نهاية حقبة الستينات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

وفي التلفزيون قدم عشرات المسلسلات منها (الدوامة) و(غدا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان).

ولم تنطفئ نجومية وطاقة النجم بعد تقدمه بالعمر حيث لعب أدوار مميزة في السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم فشارك في (الجزيرة) مع أحمد السقا و(الوعد) مع آسر ياسين و(عزبة آدم) مع أحمد عزمي وماجد الكدواني و(جدو حبيبي) مع بشرى وأحمد فهمي.