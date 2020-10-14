وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر 79 عاماً ونجله ينعيه

احسان علوه الأربعاء,14 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 09:47
وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر 79 عاماً حيث نعاه نجله المخرج والفنان عمر محمود ياسين فجر اليوم عبر حسابه على الرسمي على فيسبوك ، ما أفجع الوسط الفني وجمهوره بهذا الخبر الحزين صباح اليوم بعد شائعات لاحقت الأخير حول وفاته خلال الفترة الماضية بينما كان أبنائه يطمئنون الجميع عن صحته في وقت سابق.
نجل الفنان محمود ياسين رثا والده النجم القدير محمود ياسين عبر حسابه على فيسبوك قبل قليل وكتب قائلاً :"توفي الي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين ، انا لله وانا اليه راجعون ، أسألكم الدعاء".
أعداد مجلة دوت الخليج
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