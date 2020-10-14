مايا دياب ناعية الفنان محمود ياسين: كبرنا على أعماله ومسلسلاته

نعت الفنانة مايا دياب الفنان الراحل محمود ياسين الذي وافته المنية اليوم الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

وقالت مايا دياب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الله يرحم الممثل للمصري الكبير #محمود_ياسين الممثل للي كبرنا على أعماله ومسلسلاته وأدواره. كل التعازي للشعب المصري الحبيب".