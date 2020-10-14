كارول سماحة عن محمود ياسين: رحيل أسطورة السينما العربية

نعت الفنانة كارول سماحة الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

ونشرت كارول سماحة صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وعلقت قائلة: رحيل أسطورة من أساطير السينما العربية التي تذكرنا بالزمن الجميل وبالعصر الذهبي للفن ⁧‫#محمود_ياسين

‏شكرا لعطائك ولإخلاصك لفنك ولجمهورك????????

وأعلن السينارست عمرو محمود ياسين عن موعد تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فسيبوك.

وكتب عمرو محمود ياسين :" لاعتبارات و ظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

وأضاف :" سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا ".

غيب الموت الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

اليوم بنفقد فنانا الكبير محمود ياسين ،، مش هننساك ولا هننسى صوتك .. ربنا يرحمك يارب .. البقاء لله