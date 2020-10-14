صاحب التاريخ والخلق الرفيع.. درة تنعي محمود ياسين بكل حزن

نعت الفنانة درة القدير محمود ياسين الذى توفى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

و نشرت درة صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام و علقت قائلة : الله يرحم الفنان الكبير صاحب التاريخ العظيم والصوت الرخيم والحضور المميز والخلق الرفيعة الأستاذ محمود ياسين و خالص التعازي للفنانة شهيرة وصديقي وأخويا عمرو محمود ياسين ورانيا ياسين وكل الأسرة والى الجمهور المصري وجمهوره في كل الوطن العربي

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وغيب الموت صباح اليوم الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان مم بين أبرز نجوم جيله وسامه.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين التى لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.