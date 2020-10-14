ليلى علوى ناعية محمود ياسين: هرم من أهرام الفن والثقافة في مصر والوطن العربي

توفى الفنان محمود ياسين منذ قليل، بعد صراع مع المرض وذلك عن عمر يناهز 79 عاما.

ونعت الفنانة ليلى علوى الفنان الراحل محمود ياسين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وقالت ليلى علوى: "وداعا فتى الشاشة الأول وهرم من أهرام الفن والثقافة في مصر والوطن العربي .. مع السلامة محمود ياسين صاحب سنوات النجاح والخبرة والأعمال الخالدة.

وأضافت ليلى علوى قائلة : "إلى رحمة الله عزائي لأسرته وأحبابه الفنانة شهيرة وعمرو ورانيا محمود ياسين ومحبي فتى الشاشة جميعًا من المحيط إلى الخليج.