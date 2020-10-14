حسن الرداد: محمود ياسين أمتعنا وأمتع الملايين بأعمال رائعة هادفة

نعى الفنان حسن الرداد الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

ونشر حسن الرداد صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام و علق قائلا " رحم الله الفنان الكبير#محمود ياسين الذى امتعنا و امتع الملايين بأعمال رائعة هادفة، اللهم صبر اهله و ادخله الجنه مع الابرار."

وأعلن السينارست عمرو محمود ياسين عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فسيبوك .

وكتب عمرو محمود ياسين :" لاعتبارات و ظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

واضاف :" سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا ".

غيب الموت قبل قليل الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

اليوم بنفقد فنانا الكبير محمود ياسين ،، مش هننساك ولا هننسى صوتك .. ربنا يرحمك يارب .. البقاء لله