النجم العملاق العظيم .. كندا علوش تنعي محمود ياسين

نعت الفنانة كندا علوش، القدير محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

ونشرت كندا علوش ، صورة للراحل محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام و علقت قائلة : (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) البقاء لله في النجم العملاق العظيم بفنه وأخلاقه واحترامه وثقافته #محمود_ياسين خالص التعازي لأهله وأسرته ومحبيه .

وغيب الموت صباح اليوم الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.

وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان مم بين أبرز نجوم جيله وسامه.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين التى لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.