نادية الجندى عن محمود ياسين : فنان لا يعوض ولن يتكرر

نعت الفنانة نادية الجندي ، الفنان القدير محمود ياسين، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

ونشرت نادية الجندي، صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وعلقت قائلة: فقدت مصر والعالم العربي قيمه وقامة كبيرة بعزي نفسي والفن المصري والعربي في وفاة الفنان القدير #محمود_ياسين ????افنان لا يعوض ولن يتكرر أنجح افلامي كانت معاه وأحلي كواليس وعشره بنا فنان جميل لن يتكرر قدم كل الأدوار والشخصيات ببراعه علي الشاشة كان نموذج للفنان الراقي الخلوق المحترم الله يرحمه يارب".

وتابعت : " خالص التعازي لأسرتة الكريمة زوجته الوفيه المخلصه الصديقة العزيزة #شهيرة وأبنته الفنانة#رانيامحمودياسين وزوجها الفنان #محمد_رياض وأبنه المؤلف #عمرومحمودياسين وزوجته الإعلامية #ايات_اباظة وكل أسرته وأحفاده

ربنا يصبرهم جميعا علي فراقه والبقاء لله

#نادية_الجندي

وغيب الموت قبل قليل الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح. وأعلن السيناريست عمرو محمود ياسين عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب عمرو محمود ياسين: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

وأضاف: " سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا".