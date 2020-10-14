غيابك رح يترك فراغ كبير.. نانسي عجرم تنعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة نانسي عجرم الفنان القدير محمود ياسين الذى وافته المنية الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر ": محمود ياسين.. تاريخ طويل من الأعمال الفنية بالسينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، غيابك رح يترك فراغ كبير

كل التعازي لعائلته والشعب المصري والعربي

اقرا أيضا :

واعلن السينارست عمرو محمود ياسين عن موعد تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب عمرو محمود ياسين :" لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب صلاة الظهر".

وأضاف :" سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا".

وغيب الموت الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.