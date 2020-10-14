مازالت عائلات كارداشيان تثير الجدل بالتشاجر مع بعضهن البعض ضمن حلقات keeping up with kardshains، وهو السبب الذي يجعل المسلسل أكثر انتشارا بسبب تلك الأزمات.
وآخر تلك الأزمات، تبادل الشقيقتين كايلي وكيندال جينر الشتائم والتعدي على بعضهما بالضرب، وهو ما ظهر خلال البرومو الترويجي للحلقة الجديدة من مسلسل keeping up with kardshains.
وأوضحت كلوي كارداشيان أن سبب نشوب خلاف بين كايلي جينر، أصغر مليارديرة في عائلة كارداشيان، وكيندال جينر، عارضة أزياء، هو تناولهما للخمور بشراهة ولذلك تصرفاتهما غير منطقية خلال هذه الفترة، فضلا عن ذلك أن كيندال تمر بنوبة اكتئاب.
في سياق آخر، قررت نجمة تليفزيون الواقع كلوي كارداشيان، الرد على مهاجميها الذين علقوا على تغير ملامحها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، والذي اتضح من خلال الصور التي تنشرها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وغردت كلوي كارداشيان قائلة: "أنا شخص إيجابي ولا أعلق على شيء وأنا أؤمن كثيرا بالارتقاء والوقت ثمين".
وأضافت: "أحبكم جميعا وأتمنى لكم كل شيء جميل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد..خناقة باليد بين كايلي وكيندال جينر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.