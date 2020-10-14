صورة للراحل محمود ياسين فى كواليس ”الرصاصة لا تزال فى جيبى”

يعد النجم الراحل محمود ياسين من أهم نجوم مصر فى تجسيد بطولات حرب أكتوبر المجيدة، فشارك فى أنجح الأفلام عن بطولات الجيش المصرى، والتى تم تكريمه عن تاريخه بها، حيث حصل على جائزة الدولة عن أفلامه الحربية عام 1975، ويعد أنجحها هو فيلم "الرصاصة لا تزال فى جيبي"، والتى كشفت زوجتها الفنانة شهيرة عن صورة نادرة من الكواليس الخاصة به.

وظهر النجم محمود ياسين فى الصورة مع النجم حسين فهممى والمنتج رمسيس نجيب، وعلقت عليها شهيرة عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، منذ عدة أيام تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر، قائلة :"الرصاصة لا تزال فى جيبك حبيبى .. الفنان الوحيد الذى قام ببطولة أفلام أكتوبر لذلك ارتبط اسمك بانتصارات اكتوبر العظيم على الشاشة المنتج رمسيس نجيب وحسين فهمى ومحمود فى إحدى المواقع الحقيقية التى قامت فيها معركة النصر كل سنة وأنت طيب وبخير ياحبيبي".

وأعلن عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين، عن موعد دفن والده غدا الخميس، لافتا إلى أنه سيتم تحديد مكان صلاة الجنازة لاحقا، حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس عقب صلاة الظهر.. سنعلن عن مكان صلاة الجنازة لاحقا.. جزاكم الله خيراً ولا أراكم مكروهاً فى عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعاً".