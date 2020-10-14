فقدنا فنانا عظيما..علا رشدي تنعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة علا رشدي الفنان القدير محمود ياسين الذى وافته المنية الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

ونشرت علا رشدي صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون ، فقدنا فنانا عظيما، الله يرحم الفنان القدير محمود ياسين و خالص التعازي للعائلة جميعا و ابنه الكاتب المحترم

وغيب الموت الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

وأعلن السينارست عمرو محمود ياسين عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب عمرو محمود ياسين :" لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

وأضاف :" سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا".