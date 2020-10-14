تويتر يتحول لدفتر عزاء بعد وفاة الفنان محمود ياسين

توفي الفنان

عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة.

محمود ياسين

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #محمود_ياسين ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .