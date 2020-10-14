خناقة باليد بين كايلي وكيندال جينر.. وهذا تعليق شقيقتهما كلوي كارداشيان

مازالت عائلات كارداشيان تثير الجدل بالتشاجر مع بعضهن البعض ضمن حلقات keeping up with kardshains، وهو السبب الذي يجعل المسلسل أكثر انتشارا بسبب تلك الأزمات.



وآخر تلك الأزمات، تبادل الشقيقتين كايلي وكيندال جينر الشتائم والتعدي على بعضهما بالضرب، وهو ما ظهر خلال البرومو الترويجي للحلقة الجديدة من مسلسل keeping up with kardshains.



وأوضحت كلوي كارداشيان أن سبب نشوب خلاف بين كايلي جينر، أصغر مليارديرة في عائلة كارداشيان، وكيندال جينر، عارضة أزياء، هو تناولهما للخمور بشراهة ولذلك تصرفاتهما غير منطقية خلال هذه الفترة، فضلا عن ذلك أن كيندال تمر بنوبة اكتئاب.

في سياق آخر، قررت نجمة تليفزيون الواقع كلوي كارداشيان، الرد على مهاجميها الذين علقوا على تغير ملامحها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، والذي اتضح من خلال الصور التي تنشرها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وغردت كلوي كارداشيان قائلة: "أنا شخص إيجابي ولا أعلق على شيء وأنا أؤمن كثيرا بالارتقاء والوقت ثمين".

وأضافت: "أحبكم جميعا وأتمنى لكم كل شيء جميل".