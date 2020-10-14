وداعًا الفنان الكبير.. يوسف الشريف ينعى محمود ياسين

نعى الفنان يوسف الشريف، الفنان القدير محمود ياسين، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

ونشر يوسف الشريف، صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلق قائلا : (إنا لله وإنا إليه راجعون). وداعًا الفنان الكبير محمود ياسين...خالص العزاء لكل اهله ومحبيه.

وغيب الموت قبل قليل الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

وأعلن السيناريست عمرو محمود ياسين عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب عمرو محمود ياسين: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

وأضاف: " سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا".