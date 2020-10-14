خالص التعازي لأسرته..إدوارد ينعى الفنان الراحل محمود ياسين

نعي الفنان إدوارد الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

ونشر إدوارد صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام و علق قائلا "رحمه الله على الفنان الكبير #محمود_ياسين خالص التعازي لأسرته ربنا يرحمه ."

وأعلن السينارست عمرو محمود ياسين عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فسيبوك.

وكتب عمرو محمود ياسين :" لاعتبارات و ظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

وأضاف :" سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا ".

غيب الموت قبل قليل الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.