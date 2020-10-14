الزمن الجميل يفقد أحد أهم نجومه.. راغب علامة ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

نعى الفنان راغب علامة، الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

ونشر راغب علامة صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وعلق قائلا: بعد مَسيرةٍ طويلةٍ من النّجاح والإبداع، الزمن الجميل يَفقدُ أحد أهمّ نجومه الفنّان القدير محمود ياسين، التعازي الحارّة لعائلة ولجميع محبّي الراحل الكبير، وللوسط الفنّي العربي وللشعب المصري الحبيب، سائلًا المولى أن يُسكنه فسيح جنانه وإنّا لله وإنا إليه راجعون. #راغب_علامة

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وغيب الموت صباح اليوم الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان مم بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين أكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.