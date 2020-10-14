يارا تنعي محمود ياسين بكلمات مؤثرة: الكبار والعظماء يرحلون

نعت الفنانة يارا ،الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

و نشرت يارا فيديو للراحل محمود ياسين من احد افلامه و ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلقت يارا قائلة: "إنَّ الكبار والعُظماء يرحلون ..‏وداعًا ⁧‫#محمود_ياسين‬⁩ عملاق من عمالقة الفنّ والزّمن الجميل.. اللي انا شخصيًّا بعشق فنّو وتمثيلو وأفلامو وحفظتهم كلهم والتي ستبقى خالده في ذاكرتنا...

‏الله يرحمو ويصبّر اهلو وعيلتو وكل محبّيه".

واعلن السينارست عمرو محمود ياسين عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع فسيبوك .

وكتب عمرو محمود ياسين :" لاعتبارات و ظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

واضاف :" سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا .. ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا ".

غيب الموت قبل قليل الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

اليوم بنفقد فنانا الكبير محمود ياسين ،، مش هننساك ولا هننسى صوتك .. ربنا يرحمك يارب .. البقاء لله